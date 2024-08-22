Что известно о выборах губернатора Санкт-Петербурга 2024: кто станет главой региона и когда голосовать

Выборы губернатора Санкт-Петербурга в 2024 году пройдут в течение трех дней, с 6 по 8 сентября. Это официально подтвердил городской избирком. Рассказываем все, что известно о грядущем голосовании.
Всего в Северной столице изготовили 3,8 миллиона избирательных бюллетеней. Для сравнения, для муниципальных выборов листов примерно столько же. Каждый из бюллетеней имеет несколько степеней защиты, начиная от специальной краски, заканчивая сеткой с уникальным геометрическим рисунком. Кроме того, на каждом листе должна быть проставлена печать участковой избирательной комиссии (УИК) с подписями двух ее членов.
Кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга
Всего в выборах будут участвовать четыре кандидата, которые успешно прошли муниципальный фильтр и собрали нужное количество подписей депутатов. Это Александр Беглов, идущий на выборы от «Единой России», Максим Яковлев от ЛДПР, Сергей Малинкович от «Коммунистов России» и Павел Брагин от партии «Зеленые».
Беглов — действующий губернатор Северной столицы. Ему 68 лет. До Петербурга работал полномочным представителем президента России в двух округах и заместителем руководителя администрации президента РФ. Яковлев — нынешний депутат ЗакСобрания, ему 56 лет. В прошлом работал заместителем гендиректора в ЗАО «Невский канал», ОАО «Телерадиокомпания Петербург» и в ООО «Издательский дом “Собака”. Малинкович — бывший муниципальный депутат округа “Смольнинский”, ему 49 лет. До 2001 года состоял в КПРФ, с 2009 года стал секретарем ЦК партии “Коммунисты России”. Брагин — руководитель аппарата гендиректора оператора по вывозу мусора “Петро-Васт”, ему 35 лет. Ранее избирался в совет МО “Ульянка” от “Справедливой России”.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга: как пройдет голосование, участки, график работы
Выборы губернатора пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, участки будут работать с 8:00 до 20:00. Точные результаты выборов определят не позднее 16 сентября, после чего кандидата известят об этом.
На избирательных участках будут видеокамеры. Проголосовать можно будет и на новых территориях. Участков больше 1,6 тысячи, весь список доступен по ссылке на сайте Санкт-Петербургской избиркомиссии.
Дистанционное электронное голосование в Санкт-Петербурге: как проголосовать онлайн
А вот испытать инновационный ДЭГ — дистанционное электронное голосование — жителям Петербурга снова не дадут. Пока регион только готовится внедрить ноу-хау вслед за Москвой. Вероятно, ситуация изменится после 2025 года, тогда отдать голос на тех или иных выборах можно будет, не выходя из дома.
— У нас в 110 муниципальных образованиях планируются выборы, это очень большой объем — в целом, около 300 округов, плюс планируются довыборы в Законодательное собрание, выборы губернатора Петербурга. С учетом всех этих особенностей входить в ДЭГ без должного опыта и технической подготовки очень сложно, — заявил председатель городского избирком Максим Мейксин.