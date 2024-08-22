Что известно о выборах губернатора Санкт-Петербурга 2024: кто станет главой региона и когда голосовать

Беглов — действующий губернатор Северной столицы. Ему 68 лет. До Петербурга работал полномочным представителем президента России в двух округах и заместителем руководителя администрации президента РФ. Яковлев — нынешний депутат ЗакСобрания, ему 56 лет. В прошлом работал заместителем гендиректора в ЗАО «Невский канал», ОАО «Телерадиокомпания Петербург» и в ООО «Издательский дом “Собака”. Малинкович — бывший муниципальный депутат округа “Смольнинский”, ему 49 лет. До 2001 года состоял в КПРФ, с 2009 года стал секретарем ЦК партии “Коммунисты России”. Брагин — руководитель аппарата гендиректора оператора по вывозу мусора “Петро-Васт”, ему 35 лет. Ранее избирался в совет МО “Ульянка” от “Справедливой России”.