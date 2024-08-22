Армения запросила у США доступ к ядерным технологиям

Этот документ, названный по статье 123 американского закона об атомной энергии, позволяет сотрудничать с другими странами на условиях заключения специального соглашения, которое утверждается президентом и ратифицируется парламентом США.
Согласно комментариям Госдепартамента, если заявка Армении будет одобрена, страна сможет получить доступ к американским гражданским ядерным технологиям. На данный момент такие соглашения заключены с 48 странами и территориями.
Издание CivilNet отмечает, что присоединение Армении к «Соглашению 123» может открыть возможность строительства новой атомной электростанции в стране по американской технологии, которая заменит существующую советскую АЭС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Ереван ведёт переговоры с Россией, США и Южной Кореей о строительстве нового энергоблока АЭС.