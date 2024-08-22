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Армения запросила у США доступ к ядерным технологиям

США рассматривают возможность предоставления Армении доступа к гражданским ядерным технологиям в рамках «Соглашения 123», сообщили в Госдепартаменте США.

Источник: AP 2023

Этот документ, названный по статье 123 американского закона об атомной энергии, позволяет сотрудничать с другими странами на условиях заключения специального соглашения, которое утверждается президентом и ратифицируется парламентом США.

Согласно комментариям Госдепартамента, если заявка Армении будет одобрена, страна сможет получить доступ к американским гражданским ядерным технологиям. На данный момент такие соглашения заключены с 48 странами и территориями.

Издание CivilNet отмечает, что присоединение Армении к «Соглашению 123» может открыть возможность строительства новой атомной электростанции в стране по американской технологии, которая заменит существующую советскую АЭС.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что Ереван ведёт переговоры с Россией, США и Южной Кореей о строительстве нового энергоблока АЭС.

энергетика