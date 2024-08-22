В РПЦ обвинили Константинопольского патриарха в преследовании УПЦ

20 августа Верховная рада Украины поддержала закон, предусматривающий запрет Русской православной церкви в стране. Он распространяется и на организации, связанные с РПЦ, то есть и на УПЦ. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации, но общинам Украинской православной церкви дадут девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».