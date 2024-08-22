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Путин проводит совещание по ситуации в Курской области

Президент России Владимир Путин собрал новое совещание о происходящем в приграничных с Украиной российских регионах. На встрече присутствует первый вице-премьер Денис Мантуров и руководители областей. Мантуров рассказал, что с приграничных территорий эвакуированы уже 115 тыс. человек. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.
Источник: Газета.Ру

15:01.

Курская АЭС работает в штатном режиме, доложил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Прилетал Сергей Владиленович (Кириенко), мы вместе с ним, с руководством Росатома проводили там совещания. Все работает в штатном режиме».

15:00 ❗ВСУ пытались в ночь на 22 августа ударить по Курской АЭС — Путин.

Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство пообещало прислать специалистов на место.

15:00 «Прощу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году [в Курской области]», — сказал Путин Смирнову.

Пообещал еще отдельно пообщаться с врио губернатора после совещания.

14:57 ❗Путин поддержал идею ввести «автоматический режим выплат» по 15 тыс. руб. для жителей Курской области.
Также согласился финансировать терроборону в Брянской области за счет федерального бюджета.

14:55 Главное из выступления врио Курской области Алексея Смирнова:

— Более 130 тыс. жителей приграничья выехали, в восьми районах остаются более 19 тыс. человек.

— В регионе есть запас лекарств и крови, достаточное количество коек.

— Более 41 тыс. жителей получили различные выплаты.

— Выдано больше 200 сертификатов на переселение.

— Люди «не хотят уезжать» и просят разрешить им тратить деньги по сертификатам вместо покупки жилья на восстановление своих домов.

14:45 Главное из выступления главы Белгородской области Вячеслава Гладкова:
— Ситуация остается сложной, ежедневно ВСУ проводят от трех до пяти атак на населенные пункт Белгородского района и Шебекинского округа.

— За последнюю неделю ранено 19 мирных жителей.

— Закрыты для въезда 35 населенных пунктов.

— Восстановление инфраструктуры в городе Шебекино затруднено, есть риск для строителей из-за обстрелов.

— В областных пунктах временного размещения находятся 3 тыс. человек, в детских лагерях других регионов — 6 171 белгородский ребенок.

— В 113 школах региона будет введено дистанционное обучение. Для защиты детей строятся укрытия рядом с детскими площадками.

— Предварительно, ущерб бизнесу оценивается в 1 млрд руб., сельскому хозяйству — в 3 млрд руб.

14:35 Брянская область приняла 536 человек из курского приграничья, включая 49 детей дошкольного возраста и 99 школьников — глава региона Александр Богомаз
Всего в регионе созданы 12 пунктов временного размещения, которые могут принять до 32 тыс. человек. Также в шести приграничных районах области проведены учения по экстренной эвакуации.

14:32 Слово перешло к главам приграничных областей.

❗Обстановка в Климовском районе Брянской области, где накануне было боестолкновение с украинской ДРГ, стабилизировалась, эвакуация оттуда не нужна, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Отметил, что диверсантов отбросили и нанесли им огневое поражение.

14:40 ❗В Брянской области создана терроборона под руководством генерал-майора ВДВ, вопрос с вооружением решен — глава региона Александр Богомаз.

14:32 Правительство оперативно отправит в Белгородскую область спецтранспорт — первый вице-премьер Денис Мантуров.

14:29 Соответствующим ведомствам поручено проработать возмещение ущерба промышленным и сельхозпредприятиям в Курской области — первый вице-премьер Денис Мантуров.

14:25 ❗Часть школьников в приграничных регионах переведут на дистант — первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Завершается сбор информации по готовности школ, находящихся вне зоны обострения. Конечно, часть школьников будет переводиться на дистанционный формат».

14:23 Жители Курской области подали более 100 тыс. заявлений на выплаты — первый вице-премьер Денис Мантуров.

Уточнил, что заявления приняты по линии МЧС. Также сообщил, что правительство подготовило решение о выделении 858 млн руб. на помощь жителям приграничья из-за утраты имущества. Само МЧС дополнительно получит 1,9 млрд руб. из-за сложившейся ситуации.

14:22 ❗Из приграничных регионов России эвакуированы 115 тыс. человек, доложил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Пункты временного размещения и питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест».

14:21 «Собрал вас, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент», — обратился Путин к участникам совещания.
Первым он попросил взять слово первого вице-премьера Дениса Мантурова.

14:20 Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. Встреча идет в формате видеоконференции. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию мероприятия.