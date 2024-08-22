Путин проводит совещание по ситуации в Курской области

15:01.
Курская АЭС работает в штатном режиме, доложил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Прилетал Сергей Владиленович (Кириенко), мы вместе с ним, с руководством Росатома проводили там совещания. Все работает в штатном режиме».
15:00 ❗ВСУ пытались в ночь на 22 августа ударить по Курской АЭС — Путин.
Россия уведомила об этом МАГАТЭ, агентство пообещало прислать специалистов на место.
15:00 «Прощу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году [в Курской области]», — сказал Путин Смирнову.
Пообещал еще отдельно пообщаться с врио губернатора после совещания.
14:57 ❗Путин поддержал идею ввести «автоматический режим выплат» по 15 тыс. руб. для жителей Курской области.
Также согласился финансировать терроборону в Брянской области за счет федерального бюджета.
14:55 Главное из выступления врио Курской области Алексея Смирнова:
— Более 130 тыс. жителей приграничья выехали, в восьми районах остаются более 19 тыс. человек.
— В регионе есть запас лекарств и крови, достаточное количество коек.
— Более 41 тыс. жителей получили различные выплаты.
— Выдано больше 200 сертификатов на переселение.
— Люди «не хотят уезжать» и просят разрешить им тратить деньги по сертификатам вместо покупки жилья на восстановление своих домов.
14:45 Главное из выступления главы Белгородской области Вячеслава Гладкова:
— Ситуация остается сложной, ежедневно ВСУ проводят от трех до пяти атак на населенные пункт Белгородского района и Шебекинского округа.
— За последнюю неделю ранено 19 мирных жителей.
— Закрыты для въезда 35 населенных пунктов.
— Восстановление инфраструктуры в городе Шебекино затруднено, есть риск для строителей из-за обстрелов.
— В областных пунктах временного размещения находятся 3 тыс. человек, в детских лагерях других регионов — 6 171 белгородский ребенок.
— В 113 школах региона будет введено дистанционное обучение. Для защиты детей строятся укрытия рядом с детскими площадками.
— Предварительно, ущерб бизнесу оценивается в 1 млрд руб., сельскому хозяйству — в 3 млрд руб.
14:35 Брянская область приняла 536 человек из курского приграничья, включая 49 детей дошкольного возраста и 99 школьников — глава региона Александр Богомаз
Всего в регионе созданы 12 пунктов временного размещения, которые могут принять до 32 тыс. человек. Также в шести приграничных районах области проведены учения по экстренной эвакуации.
14:32 Слово перешло к главам приграничных областей.
❗Обстановка в Климовском районе Брянской области, где накануне было боестолкновение с украинской ДРГ, стабилизировалась, эвакуация оттуда не нужна, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Отметил, что диверсантов отбросили и нанесли им огневое поражение.
14:40 ❗В Брянской области создана терроборона под руководством генерал-майора ВДВ, вопрос с вооружением решен — глава региона Александр Богомаз.
14:32 Правительство оперативно отправит в Белгородскую область спецтранспорт — первый вице-премьер Денис Мантуров.
14:29 Соответствующим ведомствам поручено проработать возмещение ущерба промышленным и сельхозпредприятиям в Курской области — первый вице-премьер Денис Мантуров.
14:25 ❗Часть школьников в приграничных регионах переведут на дистант — первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Завершается сбор информации по готовности школ, находящихся вне зоны обострения. Конечно, часть школьников будет переводиться на дистанционный формат».
14:23 Жители Курской области подали более 100 тыс. заявлений на выплаты — первый вице-премьер Денис Мантуров.
Уточнил, что заявления приняты по линии МЧС. Также сообщил, что правительство подготовило решение о выделении 858 млн руб. на помощь жителям приграничья из-за утраты имущества. Само МЧС дополнительно получит 1,9 млрд руб. из-за сложившейся ситуации.
14:22 ❗Из приграничных регионов России эвакуированы 115 тыс. человек, доложил первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Пункты временного размещения и питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест».
14:21 «Собрал вас, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент», — обратился Путин к участникам совещания.
Первым он попросил взять слово первого вице-премьера Дениса Мантурова.
14:20 Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. Встреча идет в формате видеоконференции. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию мероприятия.