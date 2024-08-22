Удары по резервам ВСУ и дела против иностранных журналистов. Ситуация в Курской области

Всего за время боевых действий потери противника составили более 4 700 военнослужащих.
ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы в Курской области в районе Суджи против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Комаровки и Малой Локни, а также сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное.
Диверсионно-разведывательная группа противника уничтожена западнее населенного пункта Скрыльевка.
Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Михайловка, Плехово, Снагость и Локня на курском направлении.
Авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в районах населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей.
Всего за время боевых действий ВСУ потеряли более 4 700 военнослужащих.
Защита от обстрелов
Модульные конструкции для защиты от атак со стороны Вооруженных сил Украины начали устанавливать в местах массового скопления людей в Курске, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске.
В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время.
Конструкции установят и в других муниципалитетах региона.
Врио заместителя председателя правительства Курской области Михаил Горбунов уточнил, что основная масса укрытий будет установлена до 1 сентября.
Розыск журналистов
ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы в Курской области в районе Суджи против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко.
По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В ближайшее время их объявят в международный розыск.