Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Об этом он сказал на совещании по ситуации в приграничных регионах — Курской, Брянской и Белгородской областях.
С соответствующей инициативой выступил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, приграничные районы покинули 133 тыс. человек. По его словам, реальная оценка ущерба, причиненная гражданам нападением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на область, затруднена.
8 августа, через два дня после нападения ВСУ, Путин поддержал разовую выплату по 10 тыс. руб. всем, кто покинул жилье из-за атак украинских военных. Глава государства призвал Смирнова при оказании помощи работать напрямую с людьми, доходить до каждой семьи.