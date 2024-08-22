Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

8 августа, через два дня после нападения ВСУ, Путин поддержал разовую выплату по 10 тыс. руб. всем, кто покинул жилье из-за атак украинских военных. Глава государства призвал Смирнова при оказании помощи работать напрямую с людьми, доходить до каждой семьи.