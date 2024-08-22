Губернатор Александр Гусев вручил воронежцам государственные и областные награды

Губернатор Воронежской области Александр Гусев вручил 26 представителям разных профессий государственные и областные награды. Торжественная церемония прошла в здании областного правительства. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале в четверг, 22 августа.
— Воронежцы всегда отличались стремлением работать с полной отдачей. Сегодня мы отмечаем выдающиеся достижения жителей региона, чьи труд и преданность делу служат примером для всех нас. Каждый из них достиг высот в различных сферах — образовании, здравоохранении, бизнесе, органах власти, профсоюзных организациях. Шести нашим школьным учителям, которые вкладывают в свою работу душу и сердце, присвоили почетное звание «Заслуженный учитель РФ», — написал Александр Гусев.
По словам губернатора, учителя формируют будущее нового поколения, вкладывая в учеников не только знания, но и любовь к ним.
— Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему отделением Воронежской больницы скорой медицинской помощи № 1 Илье Сазонову. А орден Пирогова получил главный врач онкодиспансера Иван Мошуров. Его многолетняя добросовестная работа — пример не просто выполнения профессиональных обязанностей, а настоящего служения делу спасения жизней. Спасибо всем нашим землякам за самоотдачу в труде. Вы не только хорошо делаете свою работу — вы вдохновляете других и создаете лучшее будущее для всех нас, — сказал глава региона.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Владимир Нетесов поздравили жителей региона с Днем Государственного флага Российской Федерации. Праздник ежегодно отмечается 22 августа.