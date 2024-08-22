Губернатор Александр Гусев вручил воронежцам государственные и областные награды

— Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему отделением Воронежской больницы скорой медицинской помощи № 1 Илье Сазонову. А орден Пирогова получил главный врач онкодиспансера Иван Мошуров. Его многолетняя добросовестная работа — пример не просто выполнения профессиональных обязанностей, а настоящего служения делу спасения жизней. Спасибо всем нашим землякам за самоотдачу в труде. Вы не только хорошо делаете свою работу — вы вдохновляете других и создаете лучшее будущее для всех нас, — сказал глава региона.