Радий Хабиров рассказал о задачах нового нацпроекта «Молодежь и дети».

«По решению президента России у нас в стране будет новый национальный проект “Молодежь и дети”. Одним из его направлений станет системная работа с трудящейся молодежью, в том числе развитие молодежных советов в организациях и предприятиях. Поэтому точек касания у нас с вами станет больше», — сказал Радий Хабиров.