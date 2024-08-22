Радий Хабиров рассказал о задачах нового нацпроекта «Молодежь и дети».

Радий Хабиров считает, что важно выстроить связь между властью и молодежью, и чтобы у руководителей органов власти любого уровня было понимание, что хочет сама молодежь.
«Эта коммуникация обязательно должна быть. Важно, чтобы все действия органов власти находили отклик у вас и были приняты молодым поколением», — отметил руководитель региона во время встречи с участниками первого слета трудящейся молодежи в парке «Патриот».
Говоря о продвижении по карьерной лестнице, Радий Хабиров отметил, что есть категория людей, которые выбирают путь дальнейшего профессионального роста, не отвлекаясь, например, на общественную деятельность. Однако много среди молодежи людей, которые помимо своей основной работы готовы заниматься другими полезными вещами, работать волонтерами, продвигать свои общественные проекты и зажигать ими других людей.
«По решению президента России у нас в стране будет новый национальный проект “Молодежь и дети”. Одним из его направлений станет системная работа с трудящейся молодежью, в том числе развитие молодежных советов в организациях и предприятиях. Поэтому точек касания у нас с вами станет больше», — сказал Радий Хабиров.