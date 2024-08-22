Имя нового мэра Воронежа станет известно 28 августа

В среду, 28 августа, состоится очередное заседание Воронежской городской думы. На нем по итогам тайного голосования будет определен новый мэр Воронежа. На эту должность есть три претендента. О том, что повестку заседания утвердили, сообщили в пресс-службе парламента в четверг, 22 августа.