Имя нового мэра Воронежа станет известно 28 августа

В среду, 28 августа, состоится очередное заседание Воронежской городской думы. На нем по итогам тайного голосования будет определен новый мэр Воронежа. На эту должность есть три претендента. О том, что повестку заседания утвердили, сообщили в пресс-службе парламента в четверг, 22 августа.
В среду, 21 августа, члены конкурсной комиссии из 13 кандидатов выбрали трех. В финал прошли временно исполняющий обязанности (врио) главы города Сергей Петрин, руководитель управы Левобережного района Воронежа Вадим Башилов и адвокат Сергей Последов. Каждый из претендентов на должность озвучил свою программу развития Воронежа, а также ответил на вопросы комиссии.
Предыдущий мэр Воронежа Вадим Кстенин отправился в отпуск с последующим увольнением 13 июня. На 38-м заседании депутаты городской думы рассмотрели вопрос досрочного прекращения его полномочий. На совещании Вадим Кстенин выступил с обращением и назвал самое главное достижение своей работы — очищение бюджета от всех неэффективных расходов и долгов.
Губернатор Александр Гусев ранее высказывался насчет того, каким должен быть новый глава города. По словам главы региона, Воронежу необходим человек, обладающий стратегическим видением развития города.
Глава Воронежа будет избран сроком на пять лет. Его полномочия начинаются со дня вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы городского округа.