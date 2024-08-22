Маск уверен, что страны Запада ждет гражданская война

Саад заявил, что страны Запада «совершают цивилизационный суицид». «Многие мужчины на Западе, которые сейчас спят за рулем, проснутся и поймут, что им не нравится, когда их родиной помыкают; им не нравится, когда нападают на их женщин, когда ограничивают их свободы, не уважают их веру», — отметил он.