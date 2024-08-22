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Маск уверен, что страны Запада ждет гражданская война

Причиной является ситуация вокруг мигрантов, отметил он.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Илон Маск выразил уверенность в том, что страны Запада ждет гражданская война из-за ситуации вокруг мигрантов.

«Война придет, хотим мы этого или нет», — написал он в X (ранее Twitter), комментируя сообщение канадского профессора ливанского происхождения Гада Саада, утверждавшего, что «путь, по которому пошел Запад, приведет к гражданской войне».

Саад заявил, что страны Запада «совершают цивилизационный суицид». «Многие мужчины на Западе, которые сейчас спят за рулем, проснутся и поймут, что им не нравится, когда их родиной помыкают; им не нравится, когда нападают на их женщин, когда ограничивают их свободы, не уважают их веру», — отметил он.

Ранее Маск назвал миграционные проблемы в США одной из угроз для существования американского государства. Он также счел безумием миграционную политику властей США, которая за последние три года позволила проникнуть на территорию страны более чем 7 млн незаконных мигрантов.