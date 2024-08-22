Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил многодетные семьи из восьми российских регионов высокими наградами, в том числе орденами «Родительская слава».
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Бесчетниковой Галине Витальевне, Костромская область», Картавцевой Дине Анатольевне, Брянская область", — следует из указа президента о награждении государственными наградами.
Орденом «Родительская слава» награждены Ирина Ляшенко из Краснодарского края, а также Андрей и Юлия Садовые из Саратовской области.
Кроме того, десять человек получили медали ордена «Родительская слава»: Дмитрий и Ася Аверкиевы, Дмитрий Кирбаба и Татьяна Фтемова из Мурманской области, Жанна и Сергей Шостак из Оренбургской области, Анастасия и Михаил Рассолька из Московской области, а также Сергей и Елена Курочкины из Тверской области.