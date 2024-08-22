Путин наградил многодетные семьи из восьми регионов

Кроме того, десять человек получили медали ордена «Родительская слава»: Дмитрий и Ася Аверкиевы, Дмитрий Кирбаба и Татьяна Фтемова из Мурманской области, Жанна и Сергей Шостак из Оренбургской области, Анастасия и Михаил Рассолька из Московской области, а также Сергей и Елена Курочкины из Тверской области.