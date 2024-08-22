Министр Кравцов сообщил Путину об открытии юбилейной школы в Волгограде

— Наша школа самая большая, размещена в Дзержинском районе нашего города-героя Волгограда. В ней будет обучаться 1300 ребят. Уже сформирован наш педагогический коллектив. Все с нетерпением ждут 2 сентября и открытия нашей школы. Мы ориентированы на инженерно-технологическое обучение. Для этого созданы все условия: имеются современные цифровые лаборатории для физики, химии, биологии. У нас два стадиона, четыре спортивных зала, спортивная площадка — это дает возможность реализовывать детям свои спортивные возможности. Творческие дети могут заниматься в театральной студии и в школьном телевидении. Также у нас будет создан школьный спортивный клуб, в котором будет реализовано много различных направлений — например, самбо, — отметила Попова. — У нас уже организован совет образовательного учреждения. Наши родители и обучающиеся с удовольствием принимают участие во всех начинаниях, с удовольствием поддерживают инициативы — все проекты мы будем реализовывать только вместе. Главная задача нашего педагогического коллектива — это организация образовательного, воспитательного процессов с учетом региональных особенностей, с учетом исторической памяти — об участниках Сталинградской битвы, о современных героях — участниках специальной военной операции. Хочу сказать слова благодарности, Владимир Владимирович, за поддержку системы образования, потому что именно это — будущее нашей великой России.