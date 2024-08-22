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Президент Чехии: справедливый мир для Украины является «скорее иллюзией»

Россия, скорее всего, сохранит контроль над частью украинской территории, но Запад не признает это «изменение международных границ», добавил Петр Павел.

Источник: AP 2023

ПРАГА, 22 августа. /ТАСС/. Достижение Украиной справедливого мира является «скорее иллюзией». Такое мнение в интервью новостному порталу Novinky выразил президент Чехии Петр Павел.

«Справедливый мир, если бы мы его представляли категорий “100% или ничего”, означал бы восстановление Украиной полного контроля над ее территорией, включая Крым, — сказал он. — Это предполагало бы возмещение военного ущерба за счет агрессора. Но это все, как все мы чувствуем, [является] скорее иллюзией. Реальность будет немного иной. Мы должны говорить о том, что хотим максимально приблизиться [к заключению] справедливого мира [для Украины]».

По его мнению, Россия, скорее всего, сохранит контроль над частью украинской территории, но Запад не признает это «изменение международных границ» и будет считать эти территории «временно окупированными».