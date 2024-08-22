Президент Чехии: справедливый мир для Украины является «скорее иллюзией»

«Справедливый мир, если бы мы его представляли категорий “100% или ничего”, означал бы восстановление Украиной полного контроля над ее территорией, включая Крым, — сказал он. — Это предполагало бы возмещение военного ущерба за счет агрессора. Но это все, как все мы чувствуем, [является] скорее иллюзией. Реальность будет немного иной. Мы должны говорить о том, что хотим максимально приблизиться [к заключению] справедливого мира [для Украины]».