Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Казани рассказал о курьезном знакомстве с директором Цирка дю Солей

Он не узнал гостя сразу.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о курьезном знакомстве с директором Цирка дю Солей. Историей он поделился на летней архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги».

По словам Метшина, он вырос в Нижнекамске, небольшом городе с типовой застройкой. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев поручил ему принять директора цирка. Тогда он не понял, о ком идет речь.

Мэр Казани не узнал гостя сразу. Директор цирка дю Солей поинтересовался у него, бывал ли он за границей. Потом предложил во время рабочей поездки посетить шоу в Лиссабоне. Это представление ему очень понравилось.

Напомним, Ильсур Метшин заявил, что Казань должна быть магнитом для всего лучшего. По его мнению, для создания уникального облика нужно изучать мировой опыт и привлекать молодежь.