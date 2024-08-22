Мэр Казани рассказал о курьезном знакомстве с директором Цирка дю Солей

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о курьезном знакомстве с директором Цирка дю Солей. Историей он поделился на летней архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги».
По словам Метшина, он вырос в Нижнекамске, небольшом городе с типовой застройкой. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев поручил ему принять директора цирка. Тогда он не понял, о ком идет речь.
Мэр Казани не узнал гостя сразу. Директор цирка дю Солей поинтересовался у него, бывал ли он за границей. Потом предложил во время рабочей поездки посетить шоу в Лиссабоне. Это представление ему очень понравилось.
Напомним, Ильсур Метшин заявил, что Казань должна быть магнитом для всего лучшего. По его мнению, для создания уникального облика нужно изучать мировой опыт и привлекать молодежь.