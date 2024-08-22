Пошаговая инструкция для избирателей — как принять участие в онлайн-голосовании 2024

* В дни голосования вы можете находиться где угодно: на работе, на даче, в поездке, в походе. Система ДЭГ дает возможность голосовать из любой точки страны и мира.

* Голосовать можно круглосуточно. Это удобно при любом режиме и графике работы, при пребывании в других часовых поясах.

* ДЭГ — это просто и безопасно. Вам не нужно заранее регистрироваться, чтобы отдать свой голос, достаточно проверить свою учетную запись на mos.ru, а в дни голосования — выполнить несколько простых шагов. Современные технологии защищают все данные о голосовании.