Выборы в МГД и ТиНАО-2024: кто участвует, как и где можно проголосовать

Для голосования потребуется зайти на сайт mos.ru и авторизоваться. Получение электронного бюллетеня потребует подтверждение через СМС или звонок на телефон, привязанный к учетной записи. Затем все как с электронным голосованием на участке: выбираем кандидата и нажимаем кнопку. Важное отличие ДЭГ — нельзя закрывать окно с бюллетенем, если процесс не завершился или завис, так как сделать выбор заново не получится. В случае возникновения проблем просто обновите страницу.