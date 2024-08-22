Суд в Крыму удовлетворил первые иски о взыскании ущерба с Украины

«Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады Крыма», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, суд удовлетворил требования торгово-промышленной компании «Инфокар» и Чернышевское 22" о взыскании убытков с министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и государственного агентства водных ресурсов Украины.
«Кроме того, суд рассматривает более 20 исков по водной блокаде предприятий курортной, сельскохозяйственной и промышленной отраслей. Решения по ним планируется принять до конца 2024 года», — подчеркнул Константинов.