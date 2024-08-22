Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Крыму удовлетворил первые иски о взыскании ущерба с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с Украины от водной блокады, в очереди еще более 20 дел, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

«Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады Крыма», — написал Константинов в своем Telegram-канале.

В частности, по его словам, суд удовлетворил требования торгово-промышленной компании «Инфокар» и Чернышевское 22" о взыскании убытков с министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и государственного агентства водных ресурсов Украины.

«Кроме того, суд рассматривает более 20 исков по водной блокаде предприятий курортной, сельскохозяйственной и промышленной отраслей. Решения по ним планируется принять до конца 2024 года», — подчеркнул Константинов.