Суд в Крыму удовлетворил первые иски о взыскании ущерба с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Крыма удовлетворил первые два иска крымских предприятий о взыскании ущерба с Украины от водной блокады, в очереди еще более 20 дел, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.