Bloomberg: в Тихом океане между США и Китаем началась «Большая игра»

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В среду Институт Лоуи (независимый аналитический центр, расположенный в Сиднее) опубликовал отчет. В нем говорится, что основными поводами для соперничества США и Китая в регионе Тихого океана, стали близость к судоходным путям и коммуникационным кабелям, а также возможность заниматься рыболовством и добывать полезные ископаемые морского дна. Однако именно расположение этого региона между Азией, Северной Америкой и Австралией делает его приоритетом в оборонных стратегиях крупных держав, пишет Bloomberg со ссылкой на Институт Лоуи.
Геополитический ландшафт Тихого океана становится все более насыщенным, за влияние здесь борются многие державы.
По оценкам экспертов, Китай расширяет свое влияние за счет дипломатических отношений, инфраструктурных проектов и финансирования развития. От него стараются не отстать такие традиционные партнеры островных государств, как Австралия и США, пытающиеся сохранить свое влияние.
В последнее время Китай стал значимым игроком в Тихоокеанском регионе. Пекин активно занимается строительством инфраструктурных объектов, например портов и аэропортов, прокладкой телекоммуникационных кабелей, а также играет все более важную роль в таких ключевых сферах, как вооруженные силы, полиция, цифровые технологии и СМИ, пишет Bloomberg.
Кредиты и инвестиции Пекина в инфраструктуру островных государств позволили ему упрочить свое присутствие в ущерб Тайваню, который с 2019 года из-за Китая потерял трех дипломатических партнеров в Тихом океане — Кирибати, Никарагуа и Гондурас.
В 2022 году Китай подписал пакт о безопасности с Соломоновыми Островами, что вызвало беспокойство у западных стран. Это побудило США и Австралию усилить соглашения о безопасности и другие соглашения со странами, включая Папуа — Новую Гвинею. Австралия также подписала соглашение с Тувалу, позволяющее жителям этого государства переезжать в Австралию в случае ухудшения климатической ситуации.
США и союзники стараются не отстать от Китая. С 2017 года они открыли в Тихоокеанском регионе 18 новых посольств, в том числе американские представительства в Вануату и на Соломоновых Островах. Но четыре дипломатические миссии закрылись. Австралия с 2017 года открыла шесть новых представительств в регионе и является единственной страной с постоянным дипломатическим присутствием в каждой суверенной стране Тихого океана.
Бешеный темп глобального дипломатического взаимодействия с Тихоокеанским регионом подчеркивает напряженность конкуренции. Однако это постоянное взаимодействие может быстро подавить местные системы и не принести ощутимой выгоды.
«Большая игра» (другое название «Война теней») — геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Центральной Азии в XIX — XX вв. Выражение «Большая игра» впервые использовал офицер на службе Ост-Индской компании Артур Конолли на полях копии письма, отправленного британским политическим представителем в Кабуле губернатору Бомбея в 1840 году. В широкий оборот это выражение попало благодаря роману «Ким» Редьярда Киплинга, опубликованному в 1901 году.
Марина Светлова