Bloomberg: в Тихом океане между США и Китаем началась «Большая игра»

В среду Институт Лоуи (независимый аналитический центр, расположенный в Сиднее) опубликовал отчет. В нем говорится, что основными поводами для соперничества США и Китая в регионе Тихого океана, стали близость к судоходным путям и коммуникационным кабелям, а также возможность заниматься рыболовством и добывать полезные ископаемые морского дна. Однако именно расположение этого региона между Азией, Северной Америкой и Австралией делает его приоритетом в оборонных стратегиях крупных держав, пишет Bloomberg со ссылкой на Институт Лоуи.