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РФ предложила принять новую резолюцию СБ ООН по Ближнему Востоку

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Россия предлагает членам Совета Безопасности (СБ) разработать и принять новый документ по ближневосточному урегулированию, который позволит прекратить насилие в секторе Газа.

Источник: Reuters

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сколько еще мы будем бездействовать, пока наши американские горе-коллеги будут продолжать ломать перед нами комедию и давать пустые обещания скорых результатов своих дипломатических усилий на земле? — сказал он на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. — Если резолюция [СБ ООН] 2735 не выполняется, то давайте примем новый документ, дающий недвусмысленный сигнал спойлерам о том, что их действия не окажутся без последствий, и снабдим нашу резолюцию инструментарием, который помог бы прекратить насилие вне зависимости от прихотей той или иной стороны противостояния».

ООН