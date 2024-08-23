Путин указом обновил положение о ФСВТС

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом актуализировал положение о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) после ее перехода в прямое подчинение главе государства, ФСВТС займется выработкой госполитики по военно-техническому сотрудничеству РФ.
Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в положение о ФСВТС. Согласно этим изменениям, ФСВТС как федеральный орган исполнительной власти будет осуществлять «функции о выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами».
Путин 11 мая нынешнего года подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». В соответствии с этим указом ФСВТС была выведена из подчинения Минобороны РФ и подчинена напрямую президенту.