Россия объявила бывшего эсэсовца Гунько в международный розыск

По данным следствия, в апреле 1943 года он вошел в состав 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», преследовавшей идеи нацизма. В составе формирования в период с 23 по 28 февраля обвиняемый вместе с другими лицами на территории бывшего села Гута Пеняцкая устроил расправу над не менее 500 гражданами СССР.