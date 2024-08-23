Мэра выставляют на проверку

По его словам, галерея не предоставляет помещения в аренду для организации выставок. Он добавил, что музей не занимался продажами картин. «Ни один из художников, которые у нас выставляются, не может продавать картины через галерею. Тем более, насколько я знаю, Игорь Яковлевич (Быкариз.— “Ъ-Прикамье”) свои картины не продает, хотя дарил очень много. Думаю, он прекрасно понимает, что, пока занимает должность главы, любая продажа может вызвать интерес правоохранительных органов», — отмечает Константин Матвиенко.