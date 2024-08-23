Мэра выставляют на проверку

Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией в муниципалитете. Один из собеседников рассказал, что надзорный орган «проверяет наличие должностного преступления — использования муниципального имущества для извлечения личной выгоды». «Картины выставлялись и продавались без взимания платы за аренду», — добавил источник.
Другой осведомленный собеседник утверждает, что выставка картин была организована в честь юбилея господина Быкариза. «Картины продавались с аукциона. Причем глава за эти мероприятия ничего не платил, что может расцениваться как злоупотребление полномочиями», — полагает источник.
Директор Краснокамской картинной галереи им. И. И. Морозова Константин Матвиенко подтвердил информацию о проверке. «Это так. Но, честно говоря, не очень понимаю, почему прокуратура этим заинтересовалась и что хочет найти. Глава города занимался в студии, писал картины в течение полутора лет и предложил организовать в галерее выставку работ к своему юбилею. Многие художники так делают. А мы откликаемся на любые предложения, даже от начинающих художников», — прокомментировал ситуацию руководитель галереи.
По его словам, галерея не предоставляет помещения в аренду для организации выставок. Он добавил, что музей не занимался продажами картин. «Ни один из художников, которые у нас выставляются, не может продавать картины через галерею. Тем более, насколько я знаю, Игорь Яковлевич (Быкариз.— “Ъ-Прикамье”) свои картины не продает, хотя дарил очень много. Думаю, он прекрасно понимает, что, пока занимает должность главы, любая продажа может вызвать интерес правоохранительных органов», — отмечает Константин Матвиенко.
Связаться с господином Быкаризом «Ъ-Прикамье» не удалось. Источник, знакомый с позицией мэрии Краснокамска, сообщил «Ъ-Прикамье», что в Краснокамской картинной галерее регулярно выставляются местные художники, скульпторы и даже представители современного искусства (в частности, долгое время экспонировались работы скульптора Сергея Пахомова). «Практики взимания арендных платежей за выставление работ в галерее нет, как и нет практики выплат художникам с кассового сбора. Посещение галереи — платное», — добавил он.
Отметим, что проверка проходит на фоне продолжительного конфликта между Игорем Быкаризом и прокурором Краснокамска Михаилом Третьяковым. Прокуратура неоднократно заявляла о допущенных руководством округа нарушениях законодательства и конфликте интересов в действиях Игоря Быкариза. Также надзорный орган добился судебного решения об увольнении замглавы Краснокамска Антона Максимчука (сейчас это решение оспаривается). В свою очередь, дума Краснокамска жаловалась на действия господина Третьякова. По мнению председателя думы Дмитрия Чеплыгина, прокуратура вмешивается в деятельность органов местного самоуправления, а предложения надзорного органа о корректировке муниципальных расходов приводят «к дисбалансу планирования бюджета округа».
Политтехнолог, бывший главред газеты «Краснокамская звезда» Олег Борисенко считает, что спрогнозировать итог противостояния Михаила Третьякова и Игоря Быкариза пока затруднительно. По словам специалиста, на карьеру господина Быкариза конфликт с прокурором существенно не повлияет. «Его пик карьеры уже прошел. Игорь Быкариз уже был региональным министром, предпринимателем, поработал в “Газпроме” и, наверняка, сталкивался с подобными конфликтами», — отмечает Олег Борисенко.