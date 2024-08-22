МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, обнаруженных на территории Курской АЭС, сообщается на сайте организации.
«В связи с этим <…> Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе», — говорится в заявлении.
В агентстве также подчеркнули, что военная активность рядом с АЭС создает серьезный риск для ядерной безопасности.
В четверг президент Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах заявил, что ВСУ ночью пытались ударить по Курской атомной электростанции.
В минувшую субботу Гросси и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Последний подчеркнул, что обстановка вокруг этих объектов продолжает ухудшаться. Он также пригласил главу МАГАТЭ в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.
По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.