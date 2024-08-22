МАГАТЭ получило данные от России об остатках БПЛА на Курской АЭС

В минувшую субботу Гросси и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Последний подчеркнул, что обстановка вокруг этих объектов продолжает ухудшаться. Он также пригласил главу МАГАТЭ в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов.