Антонов: США могли бы «по щелчку пальцев» остановить ВСУ в Курской области

«Врать нехорошо, — отметил он. — Много об этом не говорят, но мы прекрасно с вами знаем из разных источников тысячи, сотни специалистов, военных, полувоенных находятся в качестве советников при [президенте Украины Владимире] Зеленском. Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди, дети, женщины, старики, достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия. Поэтому мой вам ответ однозначный: американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит».