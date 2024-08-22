США признали, что разрешили ВСУ использовать свое оружие в Курской области

Накануне Силы специальных операций ВСУ сообщили, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области. При этом американский военный чиновник в комментарии РИА Новости отказался признавать, что ВСУ при нападении на российский регион перемещали туда эти РСЗО. Он сослался на заверения киевского режима о том, что украинские военные якобы используют переданное оружие только в установленных США рамках.