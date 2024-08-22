США признали, что разрешили ВСУ использовать свое оружие в Курской области

«Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск (Курскую область. — Прим. ред.) и Сумы (Сумскую область. — Прим. ред.). Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», — утверждает чиновница.
При этом, по ее словам, несмотря на заявления Владимира Зеленского о целях атаки на Курскую область, у США все еще есть вопросы в этом контексте.
Накануне Силы специальных операций ВСУ сообщили, что применили западные ракетные установки HIMARS по понтонным мостам в Курской области. При этом американский военный чиновник в комментарии РИА Новости отказался признавать, что ВСУ при нападении на российский регион перемещали туда эти РСЗО. Он сослался на заверения киевского режима о том, что украинские военные якобы используют переданное оружие только в установленных США рамках.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение остановлено.
По данным Минобороны на 22 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.