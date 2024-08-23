Путин создал совет по русскому и другим языкам с Ямпольской и Безруковым

«Совет <…> является консультативным и координационным органом при президенте Российской Федерации, образованным в целях сохранения, развития, поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире, обеспечения прав граждан Российской Федерации на пользование русским языком как государственным языком Российской Федерации и языками народов Российской Федерации, а также в целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций культуры и искусства, научных, образовательных и иных организаций, в том числе некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере международного гуманитарного сотрудничества, по вопросам, связанным с сохранением, развитием, поддержкой русского языка и языков народов Российской Федерации», — сказано в документе.