В Госдуму внесут проект о предупреждении водителей об эвакуации машин

«До принятия решения о задержании транспортного средства должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, обязано известить владельца транспортного средства и (или) водителя, допущенного к управлению транспортным средством, о возможности задержания транспортного средства посредством специализированных интернет-порталов и/или сервисов при условии регистрации указанных лиц в единой системе идентификации и аутентификации и наличия согласия таких лиц на получение информации с использованием средств информационных технологий», — говорится в проекте, опубликованном в Telegram-канале Нилова.
Согласно пояснительной записке, наибольшие нарекания у водителей и специалистов «вызывает практика “демонстративной” эвакуации и в случае, когда эвакуация осуществляется, и тогда, когда причина задержания транспортного средства устранена до начала движения эвакуатора».
Предполагается, что закон вступит в силу с первого января 2025 года.
«Если водитель нарушил ПДД и есть основания для принудительной эвакуации, его необходимо сначала проинформировать и дать возможность устранить правонарушение. Без наказания не останется — административный штраф ему в любом случае выпишут… Соответствующий законопроект вносится в Госдуму», — говорится в сообщении Нилова.
По словам депутата, эвакуация — обеспечительная мера, которую необходимо применять крайне осторожно: например, автомобили инвалидов вообще нельзя эвакуировать на штрафстоянку — достаточно переместить туда, где они не будут мешать другим участникам дорожного движения.
Он добавил, что информирование по телефону и смс не проблема, так как все контакты есть в базах. Это позволит водителю в течение 10−15 минут добраться до места, и лишь в случае игнорирования такого уведомления машина будет эвакуирована.