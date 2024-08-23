США уничтожили три беспилотника йеменских хуситов

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Американские военные за сутки уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«За прошедшие 24 часа силы CENTCOM успешно уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Красным морем и один БПЛА в контролируемой хуситами зоне Йемена», — говорится в сообщении командования в X (ранее Twitter).
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.