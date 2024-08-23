Депутаты предложили предупреждать водителей об эвакуации их автомобилей

Депутаты предлагают предупреждать водителей о возможности эвакуации их автомобилей. Соответствующий законопроект сегодня будет внесен в Госдуму.
Напомним, что для эвакуации автомобиля действуют довольно четкие правила. Однако даже они не всегда исполняются. Например, если автовладелец прибежал к месту нарушения, когда машина уже погружена на эвакуатор, но тот еще не начал движение, то машину должны поставить на место. Штрафа за нарушение правил парковки такой водитель не избежит, но, по меньшей мере, ему не придется проходить сложный и дорогой квест с поиском своего автомобиля, вызволения его со штрафстоянки.
Бывали случаи, когда водитель даже приезжал на штрафстоянку раньше, чем туда подъедет эвакуатор с его машиной. Ему приходилось ждать своего авто полтора часа. А потом выяснялось, что полис ОСАГО у него не с собой, а в автомобиле. Тогда под бдительным оком сотрудника штрафстоянки он открывал машину, доставал оттуда полис, ехал подразделение, где ему выпишут разрешение на то, чтобы он забрал свою машину, возвращался обратно, и уже уезжал на своих на четырех колесах. Чем не квест? Да еще за свои деньги?
К сожалению, требование закона вернуть машину, пока эвакуатор не тронулся с места, сыграло злую шутку с автовладецльцами. Эвакуаторщики и те, кто оформляет нарушение, начали соревноваться с ними по скорости оформления. Машину грузят и увозят в считанные минуты. Протоколы о задержании транспортного средства оформляются на бегу, а иногда и вовсе оформляютсявовремя движения эвакуатора с погруженной машиной.
А тут в Госдуму внесен законопроект, который обязывает перед началом эвакуации уведомлять автовладельца. Идея очень хорошая. Но плохо реализуемая на практике. Дело в том, что не все автовладельцы оставляют свои мобильные телефоны на машинах. При регистрации машины в ГИБДД введение в базу телефона — не обязательное действие. Да и телефон за несколько лет мог поменяться. Кроме того, доступ к этой базе могут получить только сотрудники ГИБДД. А право на эвакуацию машин имеют не только они, но и другие административные структуры. Например, сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
В общем, каким образом оперативно информировать автовладельца о том, что его машину собираются эфвакуировать — непонятно. Кроме того, возникает вопрос за чей счет предупреждать об эвакуации. Мобильная связь у нас платная услуга. Инспектор должен звонить за сво счет нарушителю правил парковки?
Даже если закон и будет принят, вряд ли он будет работать, пока все эти вопросы не решены.