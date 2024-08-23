Депутаты предложили предупреждать водителей об эвакуации их автомобилей

Бывали случаи, когда водитель даже приезжал на штрафстоянку раньше, чем туда подъедет эвакуатор с его машиной. Ему приходилось ждать своего авто полтора часа. А потом выяснялось, что полис ОСАГО у него не с собой, а в автомобиле. Тогда под бдительным оком сотрудника штрафстоянки он открывал машину, доставал оттуда полис, ехал подразделение, где ему выпишут разрешение на то, чтобы он забрал свою машину, возвращался обратно, и уже уезжал на своих на четырех колесах. Чем не квест? Да еще за свои деньги?