Венгрия из-за спора с ЕС пообещала мигрантам билеты до Брюсселя

«Мы должны добиться соглашения как можно скорее, потому что мы не хотели бы платить большие суммы ежедневно. Но если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь», — сказал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. По его словам, Будапешт может предоставить мигрантам «билеты в один конец до Брюсселя».