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В МИД рассказали, как тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Граждане некоторых стран НАТО, в частности из Западной Европы, «тысячами» обращаются к России за видами на жительство или визами в целях сохранения семьи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде».

Источник: © РИА Новости

Ранее на сайте официального опубликования правовых актов был размещен указ российского президента Владимира Путина, согласно которому иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком.

«По некоторым странам — тысячи. Западная Европа, некоторые страны — тысячи людей. Кто-то боится, кто-то просто приходит получить консультацию, кто-то приходит семьями и говорит: “Мы не уйдем. Делайте, что хотите”, — сказала Захарова, отвечая на уточняющий вопрос о том, как много граждан стран европейских государств и стран Североатлантического альянса приходят в российские дипмиссии, чтобы получить вид на жительство или визы для сохранения семьи.

Она уточнила, что речь не идет о находящихся под санкциями гражданах, а об обычных людях, гражданах своих стран, у которых есть дети, которых они «хотят спасти» от «переиначивания и перешивания половых органов».

дипломатия
Захарова Мария