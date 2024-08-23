В МИД рассказали, как тысячи граждан стран НАТО обращаются к России за ВНЖ

«По некоторым странам — тысячи. Западная Европа, некоторые страны — тысячи людей. Кто-то боится, кто-то просто приходит получить консультацию, кто-то приходит семьями и говорит: “Мы не уйдем. Делайте, что хотите”, — сказала Захарова, отвечая на уточняющий вопрос о том, как много граждан стран европейских государств и стран Североатлантического альянса приходят в российские дипмиссии, чтобы получить вид на жительство или визы для сохранения семьи.