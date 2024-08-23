Захарова: Тысячи граждан стран НАТО готовы переехать в Россию для спасения семей

Жители западных стран приходят в российские посольства, чтобы подать заявки для вида на жительство, виз или других документов для пребывания в России, рассказала Захарова в беседе с радио «Комсомольская правда».
Говоря о количестве обращений, она отметила, что «по некоторым странам — тысячи». По словам представителя МИД, эти люди не в санкционных листах, не под какими-то трибуналами, они «просто спасаются».
Это, по ее словам, добропорядочные граждане своих стран, у которых есть паспорта, квартиры, бизнес. «Но у них еще есть дети, которых они хотят спасти от переиначивания», — отметила Захарова,
Напомним, в августе многодетная семья Хэер из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России. На переезд их сподвигла отмена в американском обществе традиционных семейных ценностей. Супругов беспокоило будущее их детей.
Ранее американец Джозеф Шуцман решил переехать со своей многочисленной семьей в Россию.