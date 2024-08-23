Посол Антонов: США могли бы «по щелчку пальцев» остановить ВСУ в Курской области

Вашингтон, если бы хотел, мог бы «по щелчку пальцев» остановить действия Украины в Курской области. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.
По его словам, если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, то было бы достаточно «простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», передает ТАСС.
Дипломат выразил твердую уверенность в том, что Украина ничего не делает без отмашки из Вашингтона. Из разных источников известно, что сотни и тысячи военных специалистов находятся в качестве советников при Владимире Зеленском.
Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит, подчеркнул Антонов.
Ранее Анатолий Антонов назвал возмутительной реакцию Вашингтона на нападение ВСУ на Курскую область. Дипломат отметил, что от американских чиновников не было ни слов критики в адрес своих клиентов, ни сожаления в отношении жертв. Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» неонацистов из ВСУ, подчеркивал посол.
Между тем, по данным Минобороны РФ, с начала попытки вторжения в Курскую область ВСУ потеряли уже более 4,7 тысячи военнослужащих, а также 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 336 боевых бронированных машин.