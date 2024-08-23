Прокуратура в ФРГ заподозрила шпионаж из-за полета дронов над промпарком

За последнее время произошло еще несколько подозрительных инцидентов и на других военных объектах в Германии. Власти заподозрили диверсию в отношении системы водоснабжения на базе НАТО в Кёльне, но проверка в итоге не выявила нарушений. На воротах в казармах немецкой армии в баварском городе Гархинг обнаружили следы взлома, но проверка не нашла признаков проникновения в здания на территории казарм. На базе в Мехернихе (вблизи Бонна) было зафиксировано повреждение забора, около 10 тыс. служащих попросили отказаться от любого использования воды, даже для санитарных нужд, проверка затем также показала, что вода не была загрязнена.