Договоренности по базе ВМФ РФ в Судане оставили в силе

«Вопрос же его воплощения в жизнь остается открытым с учетом конкретных обстоятельств как в России, так и у наших партнеров и может быть решен в любой момент», — подчеркнули в посольстве.
Подписанное 1 декабря 2020 года соглашение предполагает, что штат базы не будет превышать 300 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц. При этом она должна принимать не более четырех кораблей одновременно.
При этом научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Николай Щербаков объяснил «Известиям», что появление российской базы в Судане может изменить баланс сил в регионе и может не понравиться другим игрокам.