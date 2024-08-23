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Договоренности по базе ВМФ РФ в Судане оставили в силе

Соглашение между Россией и Суданом об открытии на побережье Красного моря пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота (ВМФ) РФ остается в силе, подтвердило «Известиям» посольство РФ в восточноафриканском государстве.

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос же его воплощения в жизнь остается открытым с учетом конкретных обстоятельств как в России, так и у наших партнеров и может быть решен в любой момент», — подчеркнули в посольстве.

Подписанное 1 декабря 2020 года соглашение предполагает, что штат базы не будет превышать 300 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц. При этом она должна принимать не более четырех кораблей одновременно.

При этом научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Николай Щербаков объяснил «Известиям», что появление российской базы в Судане может изменить баланс сил в регионе и может не понравиться другим игрокам.

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