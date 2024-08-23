Степашин рассказал, как отговаривал Ельцина захоронить Ленина

«Я был в Лондоне на переговорах с Джеком Стро, министром внутренних дел [Великобритании]. Зовет Борис Ельцин рано утром к себе, в шесть утра. Говорит: “Прилетайте срочно, было принято решение, что Ленина надо похоронить, а вы должны обеспечить порядок”, — вспоминает Степашин.
По словам собеседника агентства, переубедить президента не делать этого он смог, сославшись на кризисное положение страны в конце девяностых.
«Это был 1998 год, тогда импичмент готовили, был тяжелейший финансово-экономический кризис, случился дефолт, была политизированная Государственная дума. И он меня услышал», — отметил Степашин, добавив, что не один уговаривал Ельцина.
Основатель советского государства Владимир Ульянов-Ленин умер 21 января 1924 года, а 25 января Президиум Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР принял постановление, в котором значилось: «Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения. Склеп соорудить у Кремлевской стены, на Красной площади среди братских могил борцов Октябрьской революции». В 1974 году комплекс «Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены» приняты под государственную охрану как памятники истории, а в 1990 году они как часть ансамбля Красной площади и Кремля вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.