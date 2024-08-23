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Степашин рассказал, как отговаривал Ельцина захоронить Ленина

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Занимавший в 1998—1999 годах пост главы МВД РФ Сергей Степашин рассказал ТАСС, как смог отговорить занимавшего тогда пост президента России Бориса Ельцина захоронить Владимира Ильича Ленина. По словам собеседника агентства, переубедить президента не делать этого он смог, сославшись на кризисное положение страны в конце девяностых.

Источник: РИА "Новости"

«Я был в Лондоне на переговорах с Джеком Стро, министром внутренних дел [Великобритании]. Зовет Борис Ельцин рано утром к себе, в шесть утра. Говорит: “Прилетайте срочно, было принято решение, что Ленина надо похоронить, а вы должны обеспечить порядок”, — вспоминает Степашин.

По словам собеседника агентства, переубедить президента не делать этого он смог, сославшись на кризисное положение страны в конце девяностых.

«Это был 1998 год, тогда импичмент готовили, был тяжелейший финансово-экономический кризис, случился дефолт, была политизированная Государственная дума. И он меня услышал», — отметил Степашин, добавив, что не один уговаривал Ельцина.

Основатель советского государства Владимир Ульянов-Ленин умер 21 января 1924 года, а 25 января Президиум Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР принял постановление, в котором значилось: «Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения. Склеп соорудить у Кремлевской стены, на Красной площади среди братских могил борцов Октябрьской революции». В 1974 году комплекс «Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены» приняты под государственную охрану как памятники истории, а в 1990 году они как часть ансамбля Красной площади и Кремля вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

история