У Хабаровского края не должно быть окраин: Дмитрий Демешин про первые 100 дней на посту

«Мы посетили Хабаровский район, где проживает половина населения края и еще 11 районов. Пообщались с отдельными категориями — уважаемыми ветеранами, нашими врачами, педагогами, научными работниками, рыбниками, представителями горно-обогатительных комбинатов, энергетической отрасли. Также провели сходы граждан, где люди нас критиковали. Я увидел отношение людей к органам местного самоуправления. К отдельным главам они относятся с уважением, к другим — плохо. Моя задача — развернуть глав муниципальных образований, местные администрации лицом к людям. Мы будем помогать органам местного самоуправления в реализации их функции как адресно, так и системно. Решения должны быть более эффективными», — рассказал во время интервью врио главы.