У Хабаровского края не должно быть окраин: Дмитрий Демешин про первые 100 дней на посту

23 августа исполнится ровно 100 дней с момента, как Дмитрия Демешина президент России назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. За этот непродолжительный период врио главы приступил к тотальному наведению порядка. За его спиной уже стоит много исполненных поручений и громких инициатив.
Возглавив региональную власть, врио губернатора неожиданно для многих руководителей встал на сторону людей, а не власти. Его два принципа «защита и справедливость» проходят буквально через все решения, что позволяет решать проблемы людей в приоритетном порядке. На решение проблем людей направлены и ключевые стратегические инициативы Дмитрия Демешина: атлас проблемных объектов, хартия промышленного и технологического суверенитета и импортозамещения, «Сделано в Хабаровском крае». Обо всем об этом Дмитрий Викторович рассказал в своем интервью, которое он дал телеканалу «Губерния».
ВСЕ ВМЕСТЕ
Работа врио губернатора не ограничивается кабинетом в правительстве. Дмитрий Демешин после назначения практически сразу составил план работы, куда вошло множество рабочих поездок — как в Москву, так и в районы доверенного региона. Всего Дмитрий Викторович посетил уже 11 муниципалитетов.
«Мы посетили Хабаровский район, где проживает половина населения края и еще 11 районов. Пообщались с отдельными категориями — уважаемыми ветеранами, нашими врачами, педагогами, научными работниками, рыбниками, представителями горно-обогатительных комбинатов, энергетической отрасли. Также провели сходы граждан, где люди нас критиковали. Я увидел отношение людей к органам местного самоуправления. К отдельным главам они относятся с уважением, к другим — плохо. Моя задача — развернуть глав муниципальных образований, местные администрации лицом к людям. Мы будем помогать органам местного самоуправления в реализации их функции как адресно, так и системно. Решения должны быть более эффективными», — рассказал во время интервью врио главы.
Но для того, чтобы действительно решить все проблемы, необходимы не только доклады чиновников, но и помощь местных жителей. По мнению Дмитрия Викторовича, именно люди видят все проблемы, так как именно они живут среди них.
«Мне помогают жители Хабаровского края в разрешении проблем. Какие-то требуют быстрых действий на месте. Я ставлю эти задачи перед министрами, заместителями. Мы возвращаемся туда с рабочей группой, которая решает вопросы проведения газификации, электроснабжения. Конечно, крайне важно уделять внимание сельскому хозяйству — развитию, мерам дополнительной поддержки. В Хабаровском крае не должно быть окраин. Задача в этом и наших людей, и наших чиновников муниципального и государственного уровня», — объяснил врио губернатора.
Для того чтобы учесть все проблемы, вопросы и предложения, Дмитрий Демешин поручил создать атлас проблем и проблемных объектов Хабаровского края. Туда войдут не только громко звучащие в СМИ долгострои и бараки, но и даже разбитые дороги на самых окраинах поселений. Свое мнение выражают и местные жители, для них проводят специальные встречи, где они могут высказать то, что, по их мнению, необходимо привести в порядок.
ПОДДЕРЖИМ НАШИХ ЛЮДЕЙ
Во время интервью Дмитрий Викторович затронул меры поддержки, которые необходимы многим жителям региона. Сюда входят выплаты как многодетным семьям, так и военнослужащим. Инициатив, направленных на помощь и расширение программ, было много. Например, врио губернатора поручил проиндексировать зарплаты учителям на 6% и увеличить в этом году количество бюджетных мест в ординатуру почти в четыре раза.
Самые большие изменения коснулись многодетных семей. Благодаря решению Дмитрия Демешина теперь многодетные родители будут получать пять тысяч рублей на каждого ребенка-школьника перед новым учебным годом. Такая мера поможет уменьшить траты на сборы в школу. Также появилась «ипотечная выплата». Ее могут получить семьи, где родился третий и последующие малыши. Средства можно направить на приобретение жилья.
«По маткапиталу большую сумму мы добавили — 327 тысяч рублей. При рождении второго и последующего детей тоже предусмотрены выплаты — 550 тысяч рублей. Это немаленькие деньги, которые у нас получают многодетные семьи. Они могут потратить их на жилье. Кроме того, только на Дальнем Востоке осталась ипотека под 2%, в другом регионе купить жилье по такой выгодной ставке невозможно. Совершенно очевидно, что это нужно развивать», — рассказал во время интервью Дмитрий Демешин.
ПОЛЕЗНАЯ КРИТИКА
Также врио главы не боится критики, так как, по его словам, это повод задуматься и что-то исправить в своей работе или других глав. Он привел в примеры ситуации, когда он приезжал в разные поселения и города, и люди сразу же начинали рассказывать о бездействии чиновников. Он отметил, что во всех жалобах он старается разобраться.
«Я — проводник воли людей, и если конкретное сельское поселение или район не устраивает, как работает его глава, моя задача — разобраться. Поставить эту задачу аппарату правительства, который готовит людям справки о том, что они сделали. Конечно, есть и добросовестные чиновники, их абсолютное большинство и среди членов правительства, и среди глав муниципальных образований», — объяснил врио главы.
Отдельно Дмитрий Викторович, вспоминая вопросы местных жителей во время прямой линии, заявил, что постепенно все обращения будут обработаны. И ни одно из четырех тысяч пропущено не будет.