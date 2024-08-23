Котюков рассказал вице-премьеру Чернышенко о развитии туризма и образования в Красноярском крае

Особое внимание Михаил Котюков уделили подготовке к новому учебному году, на эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 4,5 млрд рублей. Он сообщил, что в сентябре в школы края пойдут более 375 тысяч детей, из них 35,5 тысячи — первоклассники. В сентябре откроются три новых школы — в микрорайоне Солнечный Красноярска на 1100 мест, в поселках Бартат Большемуртинского района и Первомайск Мотыгинского района. До конца 2024 года предполагается завершить строительство еще трех школ в районах.