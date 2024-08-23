Котюков рассказал вице-премьеру Чернышенко о развитии туризма и образования в Красноярском крае

Губернатор рассказал, что регион активно использует меры поддержки национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а в феврале утвердили новую госпрограмму «Развитие туризма» на 2025−2030 годы. «В целом программа получилась уникальной. Общий объем финансирования составит порядка 23 млрд рублей: более 10 млрд рублей предусмотрено за счет средств краевого бюджета и 12,8 млрд рублей за счет внебюджетных источников — это плановый объём средств инвесторов на реализацию проектов в области туризма. С утверждением этой госпрограммы туризм в крае становится полноценной отраслью экономики. И, конечно, главное — жители Красноярского края и гости нашего региона получат больше возможностей для отдыха в самом центре страны», — отметил Михаил Котюков.
Особое внимание Михаил Котюков уделили подготовке к новому учебному году, на эти цели из бюджетов всех уровней выделено более 4,5 млрд рублей. Он сообщил, что в сентябре в школы края пойдут более 375 тысяч детей, из них 35,5 тысячи — первоклассники. В сентябре откроются три новых школы — в микрорайоне Солнечный Красноярска на 1100 мест, в поселках Бартат Большемуртинского района и Первомайск Мотыгинского района. До конца 2024 года предполагается завершить строительство еще трех школ в районах.
Что касается приемной кампании, то в вузах края объявлен дополнительный прием, а в учреждениях профессионального образования он завершен. Губернатор сообщил, что в этом году отмечен заметный рост числа абитуриентов, выбравших для поступления техникумы и колледжи, которые входят в федеральный проект «Профессионалитет», — поступило более 8 тысяч заявлений.
Также стороны обсудили развитие физической культуры и меры по достижению цели, поставленной президентом: к 2030 году привлечь к регулярным занятиям спортом не менее 70% жителей страны.
В завершение встречи Михаил Котюков пригласил Дмитрия Чернышенко посетить Красноярский край и на месте ознакомиться с проектами по развитию науки, образования, спорта, туризма и молодежной политики.