Радий Хабиров поздравил Героя России из Башкирии со званием.

Радий Хабиров в своем телеграм-канале опубликовал пост об офицере из Хайбуллинского района Никите Петрове, которому присвоили звание Героя России.
Радий Хабиров напомнил, что награду за героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, военнослужащему вручил министр обороны страны Андрей Белоусов.
Он отметил, что лейтенант Никита Петров посвятил свою жизнь военной службе. В СВО участвует С 24 февраля 2022 года. Парашютно-десантный взвод под его командованием успешно выполняет боевые задачи, защищая Родину от врага.
«От имени всей республики поздравляю Никиту! Башкортостан гордится своими героями! Ждём дома с победой!».
Напомним, в июне 2023 года его взвод успешно захватил опорный пункт противника на линии боевого соприкосновения в ЛНР, уничтожив 17 военнослужащих без потерь среди своих. Благодаря его смелости и стратегическому мышлению были обнаружены важные разведывательные данные, что обеспечило дальнейший успех наступления.
В августе 2023 года Петров, используя квадрокоптер для разведки, вскрыл передвижение двух диверсионно-разведывательных отрядов противника. Организовав засаду, он уничтожил 9 неонацистов и захватил двух в плен. В результате штурмовой группой было уничтожено 2 пикапа, более 20 человек живой силы противника и взято в плен 2 неонациста, остальные обратились в бегство. В этом бою офицер лично уничтожил 6 военнослужащих вооруженных сил Украины. Его действия стали решающими в этом бою!
В период с августа по октябрь 2023 года его взвод отражал атаки врага, нанося значительные потери противнику. Благодаря грамотному руководству офицером подчиненным личным составом и персональной корректировке им артиллерийского огня, было уничтожено 3 танка, 4 боевые бронированные машины и более 50 военнослужащих вооруженных сил Украины. Понеся потери в живой силе и технике, противник не смог развить наступление на данном направлении и вынужден был отступить на ранее занимаемые рубежи.