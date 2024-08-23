Радий Хабиров поздравил Героя России из Башкирии со званием.

В августе 2023 года Петров, используя квадрокоптер для разведки, вскрыл передвижение двух диверсионно-разведывательных отрядов противника. Организовав засаду, он уничтожил 9 неонацистов и захватил двух в плен. В результате штурмовой группой было уничтожено 2 пикапа, более 20 человек живой силы противника и взято в плен 2 неонациста, остальные обратились в бегство. В этом бою офицер лично уничтожил 6 военнослужащих вооруженных сил Украины. Его действия стали решающими в этом бою!