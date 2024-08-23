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Омсктрансмаш сообщил о гибели своего сотрудника в зоне СВО

Омский завод транспортного машиностроения в пятницу, 23 августа 2024 года, сообщил о гибели коллеги Дениса Каримова, работавшего контролером станочных и слесарных работ.

Источник: Reuters

Заявляется, что Денис Каримов погиб 14 августа 2024 года, выполняя боевое задание в зоне СВО. На фронт омич ушел добровольцем в 2022 году.

«Выпускник Омского танкового инженерного института, ветеран боевых действий в Чечне, он встал на защиту интересов страны, следуя примеру своего отца, прошедшего через горнило войны в Афганистане. Денис Каримов до последнего героически сражался на полях специальной военной операции, но на очередном задании наш боец получил ранения, несовместимые с жизнью. Мы потеряли не только отважного воина, но и замечательного человека, коллегу. Его самоотверженность и героизм навсегда останутся примером для будущих поколений», — отмечается в официальном сообщении Омсктрансмаша.

Прощание с Денисом Каримовым состоится в субботу, 24 августа 2024 года, в 10 часов по улице Воровского, 62/1 (прощальный зал МСЧ № 4) в Ленинском округе. Для желающих проститься с Денисом будет организован трансфер. Автобус отправится в 9:30 от здания отдела управления персоналом завода.