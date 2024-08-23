Омсктрансмаш сообщил о гибели своего сотрудника в зоне СВО

«Выпускник Омского танкового инженерного института, ветеран боевых действий в Чечне, он встал на защиту интересов страны, следуя примеру своего отца, прошедшего через горнило войны в Афганистане. Денис Каримов до последнего героически сражался на полях специальной военной операции, но на очередном задании наш боец получил ранения, несовместимые с жизнью. Мы потеряли не только отважного воина, но и замечательного человека, коллегу. Его самоотверженность и героизм навсегда останутся примером для будущих поколений», — отмечается в официальном сообщении Омсктрансмаша.