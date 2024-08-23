Громкую отставку прочат в мэрии Омска журналисты

Юлия Швецова работала в должности первого зама несколько лет. До этого первые заместители руководителя долго не трудились: сначала 4 месяца в должности продержался Иманжан Караулов, затем три месяца — Ольга Григоренко. Юлия Швецова, которая в мэрию пришла с поста заместителя начальника отдела госрегистрации недвижимости в Росреестре по Омской области, проработала в этой должности четыре года.