Громкую отставку прочат в мэрии Омска журналисты

Чиновница Юлия Швецова увольняется из мэрии Омска, об этом пишет «СуперОмск». По данным издания, первый заместитель директора департамента имущественных отношений мэрии Омска Юлия Швецова покинет свой пост уже на следующей неделе.
Юлия Швецова работала в должности первого зама несколько лет. До этого первые заместители руководителя долго не трудились: сначала 4 месяца в должности продержался Иманжан Караулов, затем три месяца — Ольга Григоренко. Юлия Швецова, которая в мэрию пришла с поста заместителя начальника отдела госрегистрации недвижимости в Росреестре по Омской области, проработала в этой должности четыре года.
Ранее «АиФ в Омске» писал о том, что дочь заняла в администрации города чиновничье кресло матери.