Антонов заявил, что Путин принял решение об ответе на вылазку ВСУ

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Руководство России приняло решение об ответе на вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, и Киев ожидает суровое наказание. Об этом заявил в четверг вечером в беседе с журналистами посол РФ в США Анатолий Антонов.