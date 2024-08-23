Харрис приняла номинацию от Демократической партии и высказалась о Трампе

«Я обещаю быть президентом для всех американцев. <…> Вы всегда можете быть уверены, что я поставлю страну выше партии и себя, буду свято чтить основополагающие принципы Америки, от верховенства закона до свободных и справедливых выборов и мирной передачи власти», — пообещала она во время речи.
Харрис высказалась о своем конкуренте — республиканце Дональде Трампе. По ее мнению, он «несерьезный человек», но его возвращение в Белый дом будет иметь «чрезвычайно серьезные» последствия, сказала она.
По ее словам, Трамп в 2020-м пытался отнять голоса избирателей, а когда не смог этого сделать, направил «вооруженную толпу» в Капитолий в январе 2021-го. «Просто представьте себе Дональда Трампа без ограждений», — указала Харрис.
Демократ заявила, что в фокусе ее президентства будет помощь среднему классу, в том числе путем снижения налогов для них — в противовес планам Трампа ввести новые пошлины, которые бы привели к росту расходов среднего класса.
Также Харрис пообещала твердо поддерживать Украину и НАТО — в отличие от Трампа. Он, например, вспоминал, как угрожал отказом одному из членов альянса в защите в случае нападения России из-за недостаточного вклада в бюджет НАТО.
Говоря о конфликте Израиля и ХАМАС, она сказала, что будет отставить право еврейского государства на самооборону, но подчеркнула, что сейчас самое время для перемирия между ними и заключения сделки по освобождению заложников.
Харрис стала потенциальным кандидатом в президенты США в июле, когда действующий лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Одной из причин стало падение его рейтингов по сравнению с Трампом, в частности, из-за неудачных дебатов с ним в июне, в которых 67% зрителей отдали победу республиканцу.
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