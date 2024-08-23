Харрис приняла номинацию от Демократической партии и высказалась о Трампе

«Я обещаю быть президентом для всех американцев. <…> Вы всегда можете быть уверены, что я поставлю страну выше партии и себя, буду свято чтить основополагающие принципы Америки, от верховенства закона до свободных и справедливых выборов и мирной передачи власти», — пообещала она во время речи.