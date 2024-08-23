В городе Башкирии отказались от затратных мероприятий и популярных артистов

В Салавате на День города 24 августа не станут проводить затратные мероприятия и приглашать популярных артистов. Вместо масштабных гуляний в муниципалитете будут плести маскировочные сети и организуют сбор гуманитарной помощи на нужды СВО, сообщил и.о. мэра Салавата Артур Рундау.
«Также салаватцев и гостей города ждет патриотический концерт, который станет символом нашего единства и поддержки в это непростое время», — отметил глава администрации.
Мероприятие состоится в местном парке культуры и отдыха. Решение властей поддержали местные жители.
Отметим, что ранее от праздничных торжеств отказались Кумертау, Нефтекамск и Стерлитамак. В Уфе также сократили программу на 450-летие башкирской столицы. Все мероприятия будут носить патриотический характер, заверили в мэрии города.