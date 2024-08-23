В Турции обвинили Киев во втягивании Анкары в конфликт путем запрета УПЦ

«Киев нарушил все законы, в том числе религиозные, по желанию Запада впутав Турцию в этот конфликт: они запросили разрешение у Фенера, хотя, согласно конституции Турции, у Фенера нет никаких на то прав ни на территории страны, ни за границей. Законной силы у решений Фенера нет», — высказался Эренерол.
Он подчеркнул, что патриарх Константинопольской церкви Варфоломей уже переступил черту, когда посетил конференцию по Украине в Швейцарии и подписал итоговый документ, хотя права на это не имел. Теперь же действия Варфоломея могут отразиться на взаимоотношениях Анкары с Москвой.
«Заявление Зеленского по факту является преступлением на международной арене против территориальной целостности Турецкой Республики, так как Фенер пытается подобно Ватикану стать государством внутри Турции со своими законами. Если президент одной страны выступает с заявлениями, нарушающими территориальную целостность другой, то это casus belli. Сейчас необходимо вызвать украинских дипломатов — глав посольств и консульств — и признать их персонами нон грата», — заявил Эренерол.
Он сообщил, что Варфоломей поддерживает позицию Зеленского в конфликте с РФ. При этом проблему, по словам Эренерола, невозможно решить простым смещением Варфоломея с должности, поскольку США в таком случае могут поставить на его пост американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора.
Власти Турции не признают статус Константинопольской церкви. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, статус Константинопольского патриарха ограничивается областью организации богослужений для греков, проживающих в Турции. В рамках турецкой юрисдикции Варфоломей считается главой православной греческой общины в районе Фенер (Фанар), и патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.
Закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ, был принят Верховной радой в окончательном чтении 20 августа. Комментируя это, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что целью такого запрета является полное уничтожение православия на Украине. При этом она высоко оценила действия украинцев, которые сохраняют в стране истинное православие, в частности, ценой своих жизней.
Политолог Исаак Бигио в беседе с «Известиями» 21 августа отметил, что данный закон является частью политики дискриминации и преследованием в отношении важной религиозной общины. Он соотнес данное решение с временами Льва Троцкого, который был евреем и «главным украинским лидером большевистской революции».
22 августа Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) возложил персональную ответственность за организацию преследований верующих со стороны УПЦ на Константинопольского патриарха Варфоломея.
В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года СБУ было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.