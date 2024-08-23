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Хабаровск усиливает партнёрство с Ираном: новые возможности

Новые горизонты сотрудничества на Дальнем Востоке, благодаря прямым связям деловых кругов.

Источник: Мэрия Хабаровска

Хабаровск стал единственным городом Дальнего Востока, принявшим участие в сессии "Дальний Восток и Иран — перспективы и возможности сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации города.

Видеоконференция, организованная Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, собрала представителей российских и иранских деловых кругов и властей.

Главной темой обсуждения стало расширение инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия между Дальним Востоком и Ираном.

«Дальний Восток и Иран сталкиваются с похожими задачами — от модернизации промышленности до развития инфраструктуры. Вместе мы можем добиться большего», — сообщил заместитель директора департамента минвостокразвития Павел Лужкин.

«На Дальнем Востоке созданы уникальные условия для инвесторов — от налоговых льгот до готовой инфраструктуры. Мы приглашаем иранский бизнес активно участвовать в наших проектах», подчеркнул заместитель генерального директора Корпорации развития Кирилл Каменев.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук также заявил, что город обладает огромным потенциалом и предложил иранским партнёрам посетить Хабаровск с деловой миссией: «Ждём вас в нашем городе, чтобы развивать продуктивное сотрудничество».