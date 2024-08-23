Хабаровск усиливает партнёрство с Ираном: новые возможности

Хабаровск стал единственным городом Дальнего Востока, принявшим участие в сессии "Дальний Восток и Иран — перспективы и возможности сотрудничества, сообщает пресс-служба администрации города.
Видеоконференция, организованная Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, собрала представителей российских и иранских деловых кругов и властей.
Главной темой обсуждения стало расширение инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия между Дальним Востоком и Ираном.
«Дальний Восток и Иран сталкиваются с похожими задачами — от модернизации промышленности до развития инфраструктуры. Вместе мы можем добиться большего», — сообщил заместитель директора департамента минвостокразвития Павел Лужкин.
«На Дальнем Востоке созданы уникальные условия для инвесторов — от налоговых льгот до готовой инфраструктуры. Мы приглашаем иранский бизнес активно участвовать в наших проектах», подчеркнул заместитель генерального директора Корпорации развития Кирилл Каменев.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук также заявил, что город обладает огромным потенциалом и предложил иранским партнёрам посетить Хабаровск с деловой миссией: «Ждём вас в нашем городе, чтобы развивать продуктивное сотрудничество».