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Экс-мэр Красноярска раскритиковал дорожного подрядчика за футболку Dolce & Gabbana

Экс-мэр Красноярска Сергей Ерёмин, а ныне депутат Государственной Думы, возмутился внешним видом одного из участников выездного дорожного штаба на правобережье города.

Источник: РИА "Новости"

Критике он подверг представителя подрядной организации, который пришел на мероприятие в модной футболке с надписью Dolce & Gabbana на весь торс.

В своем Telegram-канале Сергей Еремин рассказал, что был удивлен, увидев фотографии с места официального мероприятия, на котором обсуждались серьезные вопросы о сроках и качестве дорожного ремонта.

«Соглашусь, что у нас нет строгих правил по поводу внешнего вида, и каждый вправе выбирать свой стиль. Но все же элементарные нормы этической гигиены должны быть в обществе. А это к тому же исполнение муниципального контракта, где главными заказчиками являются люди, — сокрушается чиновник. — Никого не хочу обидеть, но внутренние корпоративы — дело одно, а официальные встречи требуют другого подхода. Пожалуй, такие символы лучше оставлять в шкафу для менее формальных случаев».

В публикации Еремин называет себя «представителем русского народного собора» и радуется, что «генеральная чистка от “винтажного чванства” в стране медленно, но идет». «Многие школы и образовательные учреждения уже переходят на деловой стиль формы, что способствует формированию внутреннего уважения и дисциплины. Надеюсь, чистота мыслей и взаимное почтение ещё немного продвинуться в наше сознание», — написал депутат.