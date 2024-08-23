Экс-мэр Красноярска раскритиковал дорожного подрядчика за футболку Dolce & Gabbana

«Соглашусь, что у нас нет строгих правил по поводу внешнего вида, и каждый вправе выбирать свой стиль. Но все же элементарные нормы этической гигиены должны быть в обществе. А это к тому же исполнение муниципального контракта, где главными заказчиками являются люди, — сокрушается чиновник. — Никого не хочу обидеть, но внутренние корпоративы — дело одно, а официальные встречи требуют другого подхода. Пожалуй, такие символы лучше оставлять в шкафу для менее формальных случаев».