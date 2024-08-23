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В администрацию Новосибирского района пыталась вломиться толпа

Они требовали приема у замглавы.

Источник: Агентство безопасности "Гвардия"

20 августа в администрацию Новосибирского района пытались ворваться около 20 человек. Об этом рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

— Экипаж ГБР, охранник и администратор призывали людей к порядку, но те требовали пропустить их через турникет к заместителю главы района, — сообщают в агентстве. — Визит граждан не был согласован.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирец в аэропорту Толмачёво устроил пьяный дебош. Мужчина провоцировал конфликт с другими пассажирами и персоналом аэропорта.