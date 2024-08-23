США готовятся выделить Киеву $125 млн. Военная операция на Украине, день 912-й

Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Белгородской и Курской областями. AP сообщило, что Вашингтон в ближайшее время может выделить еще один пакет военной помощи Киеву на $125 млн. Кандидат в президенты США Камала Харрис в своей программной речи пообещала в случае победы на выборах «решительно» поддерживать Украину и НАТО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.