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США готовятся выделить Киеву $125 млн. Военная операция на Украине, день 912-й

Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Белгородской и Курской областями. AP сообщило, что Вашингтон в ближайшее время может выделить еще один пакет военной помощи Киеву на $125 млн. Кандидат в президенты США Камала Харрис в своей программной речи пообещала в случае победы на выборах «решительно» поддерживать Украину и НАТО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:36 Руководство России приняло решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области, и Киев ожидает суровое наказание, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

8:28 Свыше 240 тонн гуманитарной помощи от регионов доставлено в Курскую область за сутки, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.

8:21 ВСУ вынужденно оголяют разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил на курском направлении, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

8:17 Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения.

8:15 Пентагон обеспокоен украинским наступлением на Курскую область. По словам заместителя пресс-секретаря оборонного ведомства Сабрины Сингх, США хотят понять цели создания «буферной зоны» на российской территории и планы по ее расширению. Министр обороны США Ллойд Остин обсудит эти вопросы с украинским коллегой.

8:10 Вашингтон может вскоре объявить о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $125 млн, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

8:08 Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своей программной речи на общенациональном съезде однопартийцев в американском городе Чикаго пообещала, что в случае избрания на пост президента США будет «решительно» поддерживать Украину и НАТО.

8:04 Средства ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Белгородской и Курской областями — Минобороны РФ.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 912-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.