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Глава узбекской диаспоры в Петербурге заявил об угрозах и требовании сняться с выборов

Председатель совета «Узбекская национально-культурная автономия Петербурга» Равшанбек Курбанов заявил в полицию об угрозах, поступивших на его электронную почту. Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, неизвестные присылали угрозы главе диаспоры и требовали отказаться от участия в выборах муниципальных депутатов.

Ранее «Фонтанка» писала о конфликте Курбанова с активистом Саввой Федосеевым. Последний утверждал, что глава диаспоры, являющийся кандидатом от «Единой России», срывал его агитацию в подъездах. 22 августа Смольнинский суд снял с выборов Федосеева. Иск подавал Равшанбек Курбанов. С его слова, QR-коды на листовках конкурента вели на телеграм-канал Саввы — площадку, которую кандидат в избирком не заявлял.