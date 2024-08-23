Глава узбекской диаспоры в Петербурге заявил об угрозах и требовании сняться с выборов

Ранее «Фонтанка» писала о конфликте Курбанова с активистом Саввой Федосеевым. Последний утверждал, что глава диаспоры, являющийся кандидатом от «Единой России», срывал его агитацию в подъездах. 22 августа Смольнинский суд снял с выборов Федосеева. Иск подавал Равшанбек Курбанов. С его слова, QR-коды на листовках конкурента вели на телеграм-канал Саввы — площадку, которую кандидат в избирком не заявлял.